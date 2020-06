Bluttat in Wullowitz: Prozess in Linz wegen Doppelmordes gestartet

Linz – Wegen der Sicherheitsmaßnahmen aufgrund des Coronavirus hat am Mittwoch in einem recht leeren Schwurgerichtssaal in Linz der Doppelmord-Prozess gegen einen Afghanen begonnen, der 2019 in Wullowitz einen Rot-Kreuz-Mitarbeiter und einen Altbauern erstochen haben soll. Um für die Geschworenen und Richter die Unmittelbarkeit zu gewährleisten, wurde der 33-Jährige mit Schutzmaske vorgeführt.

Für die Zuschauer des Prozesses stand ein Saal im ersten Stock bereit, wohin die Verhandlung per Video übertragen wurde. Anfangs hielt sich das öffentliche Interesse in Grenzen. Der Prozess ist für zwei Tage anberaumt, ein Urteil wird für Freitag erwartet. Der Angeklagte wirkte sehr gefasst und machte mit klarer Stimme Angaben zu seiner Person. Sein Asylantrag sei inzwischen negativ entschieden worden.

Am 14. Oktober des Vorjahres war der Beschuldigte mit einem 32-jährigen Flüchtlingsbetreuer in einer Unterkunft in Wullowitz (Bezirk Freistadt) in Streit geraten. Der Afghane soll den Rot-Kreuz-Mitarbeiter mit einem Messer attackiert und versucht haben, ihm die Kehle aufzuschneiden. Andere Asylwerber gingen dazwischen und es gelang ihnen zunächst, den Angreifer von seinem Opfer wegzuzerren. Der Afghane riss sich aber wieder los und stieß dem Betreuer das Messer in die Brust.