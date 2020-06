Europol-Ermittler beschlagnahmten 1346 Tonnen gefährlicher Pestizide

Den Haag – Europäische Ermittler haben in einer Operation in 32 Ländern 1.346 Tonnen illegaler Pestizide beschlagnahmt. Das sei doppelt soviel wie bei einer ähnlichen Aktion im vergangenen Jahr, teilte die EU-Polizeibehörde Europol am Mittwoch in Den Haag mit. Die Menge wäre ausreichend, um mehr als das gesamte landwirtschaftlich genutzte Gebiet in Deutschland zu besprühen.