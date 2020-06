Österreicher und Europäer wollen nachhaltig essen

Linz – 70 Prozent der Österreicher und zwei Drittel der Europäer sind bereit, sich nachhaltiger zu ernähren. Die größten Hürden dabei sind der Preis und die fehlende klare Kennzeichnung von nachhaltigen Lebensmitteln. Das ergab eine Umfrage von Konsumentenorganisationen in elf EU-Ländern, wie die Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich am Mittwoch berichtete.

Neben der AK in Österreich haben Konsumentenorganisationen in Deutschland, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Portugal, Slowenien, der Slowakei, Griechenland und Litauen Menschen zu nachhaltigen Lebensmitteln befragt. Ernährung ist nach Darstellung der EU-Kommission der Faktor, mit dem die Haushalte in der Europäischen Union die Umwelt am meisten belasten, noch vor Heizung oder Verkehr.