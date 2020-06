LASK verliert überraschend gegen Hartberg, WAC gewinnt bei Sturm Graz

Der TSV Hartberg hat am Mittwochabend mit einem 2:1-Erfolg beim LASK für eine große Überraschung zum Start der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga gesorgt. Torjäger Joao Klauss (9.) brachte die Linzer zwar in Führung, die Rajko Rep (24.) noch vor der Pause ausglich. Die Entscheidung besorgte dann aber Dario Tadic mit seinem Treffer in der 93. Minute.Nach vier Siegen in diesem Kalenderjahr war es die erste Niederlage in der Liga für den LASK, dem aufgrund von verbotenen Trainingseinheiten während der Corona-Zwangspause sechs Zähler abgezogen worden waren. Nun fielen die Athletiker sogar einen Punkt hinter den WAC, der das Pack-Derby in Graz gegen Sturm 2:1 gewann, auf Platz drei zurück. Im großen Abendschlager (20.30 Uhr) empfing Tabellenführer und Titelverteidiger Red Bull Salzburg Rekordchampion Rapid, dem nur ein Zähler auf den LASK fehlte.Hartberg verbesserte sich dagegen mit dem ersten Erfolg in diesem Jahr nach zuvor fünf sieglosen Partien einen Punkt vor Sturm auf Platz fünf der Tabelle. Gleichzeitig revanchierte sich die Elf von Markus Schopp für die bittere 1:5-Schlappe beim LASK am 1. März.