Laudamotion: Sozialpartner einig, Zustimmung von Ryanair ausständig

Die Vereinbarung gilt für 500 in Wien stationierte Beschäftigte von Laudamotion, heißt es in einer Mitteilung von Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida, nach der Einigung. Demnach solle das garantierte Bruttoeinkommen für Flugbegleiter und Flugbegleiterinnen künftig 1440 Euro 14 Mal im Jahr betragen. Das sei um 44 Prozent mehr als die ursprünglich angebotenen 1000 Euro. Bei Kopiloten und Kopilotinnen liege das Fixum nun bei 2000 statt bei 1700 Brutto im Monat. Auch seien rechtswidrige KV-Vertragsklauseln gestrichen worden, heißt es in der Gewerkschaftsmitteilung.

"Wir konnten eine sozialpartnerschaftliche Einigung, für die Laudamotion wesentliche Nachbesserungen geleistet hat, erzielen," schreibt Manfred Handerek, Geschäftsführer der Berufsgruppe Luftfahrt in der WKÖ, in seiner Aussendung. "Jetzt wäre es wichtig, dass das Unternehmen diesen Kollektivvertrag umsetzt, damit die Basis Wien und damit auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder eine Perspektive haben." Denn in der letzten Phase der Verhandlungen spätnachts habe es keine Abstimmung mit dem Unternehmen mehr gegeben. "Jetzt liegt es an Laudamotion und Ryanair, den KV-Abschluss der österreichischen Sozialpartner zu akzeptieren und damit die Arbeitsplätze seiner Beschäftigten und den Standort am Flughafen Wien zu retten", vermerkt Hebenstreit. Zuletzt hatte Ryanair mehrfach der Gewerkschaft die Schuld zugewiesen, dass sie den Forderungen des Unternehmens nicht zustimme und dadurch die Jobs in Wien gefährde.