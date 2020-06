Schiff ahoi: Tirols größten See erkunden mit der 1+1 Ticketaktion von Achensee Tourismus und MPREIS

Tiroler Sommerfrische am Achensee – diesem Motto hat sich die Region am größten See Tirols im Sommer 2020 verschrieben. Und warum in die Ferne schweifen, wenn der Traumurlaub doch so nahe liegt? Das Eingangsticket zur Tiroler Sommerfrische ist die gemeinsame 1+1 Ticketaktion für die Achenseeschiffahrt von MPREIS und Achensee Tourismus. Die Fahrscheine für die Schiffahrt bieten dabei heuer erstmals einen entscheidenden Vorteil: Sie können auch in Hop-on Hop-off-Manier genutzt werden. Und das bedeutet für die Besucher: Sie möchten länger auf der Gaisalm bleiben oder in Pertisau doch noch einen Sundowner nehmen? Kein Problem! Mit dem Hop-on Hop-off Ticket der Achenseeschiffahrt steigen Sie aus, ein oder um, wann und wo sie wollen. Innerhalb der Gültigkeitsdauer haben Passagiere das Recht zum flexiblen Gebrauch. Diese Option der uneingeschränkten Nutzung bringt ganz neue Möglichkeiten zur Erkundung der Region und beinhaltet noch dazu – als kulinarischen Höhepunkt – eine typische Tiroler Jause auf der Gaisalm.

1+1 Aktion und Gewinnspiel

Neben der 1+1 Ticketaktion wird ein Gewinnspiel für Reisegutscheine zur Tiroler Sommerfrische aufgelegt: Bis zum 12. Juli werden wöchentlich jeweils 1x EUR 500, 2x EUR 250 und 5x EUR 100 verlost – die Teilnahme erfolgt mittels der MPREIS-Website (www.mpreis.at/sommerfrische) sowie über die MPREIS Facebook-Seite. Die Gutscheine können den ganzen Sommer über (bis 31. Oktober 2020) bei den Beherbergungsbetrieben in der Region Achensee eingelöst werden.

Wenn das Schöne so nah liegt: Urlaub in der Heimat

Urlaub in der Heimat ist nicht erst seit heuer absolut in Mode: Kurze Anfahrtswege schonen Umwelt, Nerven und Budget, Planungssicherheit und einfache Organisation sind weitere schlagkräftige Argumente für einen Aufenthalt im eigenen Land. Die Möglichkeiten für Sport und Erholung sind in Tirols Sport & Vitalpark besonders vielfältig. Neben dem großen Wander- und Radwegenetz sowie einem umfassenden Wellnessangebot ist es besonders die einmalige Kombination aus Berg und See, die an das „Tiroler Meer“ zwischen Rofan- und Karwendelgebirge lockt.

Starke Partner: Achensee Tourismus und MPREIS

Ein zentraler Baustein der Tiroler Sommerfrische ist die Kooperation zwischen Achensee Tourismus und MPREIS, denn darin verbünden sich der größte Nahversorger des Landes mit dem Tourismusverband des größten Sees der Region. „Unser Partner MPREIS darf sich mit Recht als Lokalmatador in Sachen Lebensmittelhandel bezeichnen, während wir als Sport & Vital Park Tirols der wichtigste ‚Nahversorger‘ in Sachen Freizeit, Urlaub und Erholung in und um den größten See Tirols“, so Martin Tschoner, Geschäftsführer Achensee Tourismus. „Unsere Kooperation mit diesem heimischen Paradeunternehmen bringt einen einmaligen Vorteil mit sich: Wir erreichen über das in Westösterreich engmaschig verzweigte Filialnetz von MPREIS einen Großteil der Tirolerinnen und Tiroler unmittelbar und können den Menschen auf diesem Weg nicht zuletzt auch die Preisvorteile der gemeinsamen Angebote zugänglich machen.“