"Widerwärtiges Luder": Geisler bedauert Entgleisung gegenüber WWF-Aktivistin

Innsbruck – Eine "inakzeptable Entgleisung" seitens des Tiroler LH-Stellvertreters Josef Geisler (ÖVP) prangert der WWF an. Geisler hatte am Mittwoch eine Vertreterin der Naturschutzorganisation bei der Übergabe von Protest-Stimmen gegen das Wasserkraftwerk Tumpen-Habichen als "widerwärtiges Luder" bezeichnet, wie auch ein vom WWF veröffentlichtes Video zeigt:

Der WWF hatte zuvor eine rasche Entschuldigung Geislers für den frauenfeindlichen Sager gefordert, ansonsten sei dieser rücktrittsreif. „Derartige Beschimpfungen haben in der Politik nichts verloren. Wenn Josef Geisler seinen Fehler nicht einsieht, ist er rücktrittsreif. So darf ein Amtsträger nicht mit Menschen umgehen, die völlig zurecht auf die Folgen der Wasserkraft-Verbauung für die Flüsse hinweisen“, erklärte WWF-Geschäftsführerin Andrea Johanides in einer Aussendung am Donnerstag.