Via Datingapp verabredet: Mann attackierte Frau und Freund mit Messer

Wien – Ein 22-Jähriger hat am Montagnachmittag in Wien-Ottakring eine 34-Jährige, mit der er sich via Dating-App verabredet hatte, bei Intimitäten mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt. Ein Freund des Opfers wartete im Badezimmer der Wohnung, als er dazwischen ging, attackierte der Tscheche auch ihn. Auch der 27-Jährige erlitt Schnittverletzungen. Der Angreifer wurde am Dienstag festgenommen.

Die Frau hatte sich über eine Dating-App mit dem zunächst Unbekannten verabredet und sich in der Wohnung des 27-Jährigen Freundes in der Nähe des Kongressbades mit dem Mann getroffen. Der Freund wartete währenddessen im Badezimmer. Es kam zu Intimitäten zwischen der 34-Jährigen und ihrem Datingpartner.

Der 22-Jährige konnte rasch ausgeforscht werden. Er wurde am Dienstag in seiner Wohnung in Niederösterreich festgenommen. Der Tscheche verweigerte bisher die Aussage. Er wird allerdings durch zahlreiche Beweise belastet, so stellte die Polizei unter anderem Chatverläufe und Spuren sicher. "Außerdem können ihn die beiden Opfer einwandfrei identifizieren", sagte Dittrich. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, immer Vorsicht walten zu lassen, insbesondere, wenn man Unbekannte in die Wohnung einlädt. (APA)