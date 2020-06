130 Milliarden Euro gegen Rezession: Berlin will "mit Wumms aus der Krise"

"Deutschland muss möglichst schnell und gestärkt aus der Krise hervorgehen", sagte Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Die Regierung rechnet wegen der Coronavirus-Pandemie heuer mit einem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 6,3 Prozent. Es könne auch noch etwas mehr werden, hatte Altmaier zuletzt gesagt. Laut Carsten Brzeski, Deutschland-Chefvolkswirt der Bank ING, summieren sich in Deutschland die gesamten Konjunkturmaßnahmen gegen die Coronakrise mittlerweile auf knapp zehn Prozent des Bruttoinlandsprodukts. "Davon hätte man vor ein paar Monaten nicht träumen können." Das Volumen sei sehr umfangreich: "Ich denke, dass mehr kaum geht", so Brzeski. "Das setzt alles an den richtigen Stellen an."

In Österreich wünscht sich die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) von der Regierung in Wien, das deutsche 130-Milliarden-Konjunkturpaket rasch auch auf Österreich umzulegen. "Wer jetzt nicht alles daran setzt, das Ruder herumzureißen, wird sich dann rechtfertigen müssen, wenn Arbeitslosenzahlen und Insolvenzen bei uns deutlich stärker steigen als in Deutschland", sagte ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer am Donnerstag in einer Mitteilung. "Die ÖHV hat der Regierung schon im April vorgeschlagen, Lohn- und Umsatzsteuer über alle Branchen befristet, aber merklich zu senken: Das schafft Arbeitsplätze und kurbelt so den Wirtschaftskreislauf nachhaltig an. Deutschland macht es uns vor."