Sölden startet Bikesaison am 11. Juni

Die BIKE REPUBLIC SÖLDEN empfängt auch heuer alle Flow- und Freerider, Trail-Einsteiger, Enduristen und den Bikenachwuchs mit einem satten Menü an Lines, Naturtrails uvm. Das Netz in Europas eigenwilligstem Bikepark erstreckt sich über insgesamt 70 Kilometer. Mit der Troaln Line von der Rotkoglhütte zum Giggijoch sowie dem Fernar Trail mit Start am Tiefenbachgletscher (ab 4. Juli) erweitert sich das Angebot in der Saison 2020 gleich um zwei attraktive Neuzugänge.