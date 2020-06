Pharmaindustrie hofft auf Corona-Impfstoff noch in diesem Jahr

Auch deshalb wurde für Donnerstag eine Online-Geberkonferenz der internationalen Impfallianz Gavi angesetzt. Bis Jahresende könnten gleich mehrere Corona-Impfstoffe bereitstehen, sagte Pascal Soriot, Chef des britischen Unternehmens AstraZeneca, vergangene Woche bei einem virtuellen Briefing mehrerer Pharma-Konzernchefs. Seine Firma arbeitet zusammen mit der Universität Oxford an einer Vakzine.

Weltweit forschen mehr als 100 Labore an einer Immunisierung gegen das neuartige Coronavirus. Zehn Impfstoffkandidaten werden bereits am Menschen getestet.

Eine Schwierigkeit bei der Impfstoffentwicklung ist paradoxerweise der rapide Rückgang der Corona-Infektionen in Europa, wo viele der klinischen Studien stattfinden. Die Ansteckungsrate werde bald zu niedrig sein, um Impfstoffe in natürlicher Umgebung auf ihre Wirksamkeit zu testen, sagt Pharmachef Soriot. "Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit." Probanden gezielt dem Virus auszusetzen, sei schließlich ethisch nicht vertretbar, gibt Soriot zu bedenken.

Für eine Immunisierung dürften zwei Impfungen nötig sein, weltweit würden demnach 15 Milliarden Impfstoffdosen benötigt, rechnet Thomas Cueni vom Dachverband IFPMA vor. "Aber selbst mit größter Anstrengung werden wir nicht vom ersten Tag an über ausreichende Mengen verfügen", sagt Cueni.

Schon die Abfüllung des Impfstoffs in so großen Mengen wird zum Problem. "Es gibt nicht genug Glasampullen auf der Welt", sagt Soriot. Sein Unternehmen erwägt daher, mehrere Dosen in eine Ampulle zu packen.