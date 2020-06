Neuer Vapiano-Eigentümer investiert zehn Millionen Euro in Österreich

2018 übernahm der Gastro-Unternehmer mit seiner Marke DoN erneut die Bordverpflegung in den ÖBB-Fernverkehrszügen vom vorigen Betreiber Henry am Zug von Do & Co. Im Jahr 2012 hatte Donhauser mit seiner Firma e-express das ÖBB-Catering an Do&Co abgeben müssen. Er verlor damals auf einen Schlag 83 Prozent seines Geschäfts. Zur Zeit geht es ihm ähnlich: Das Geschäft in den ÖBB-Zügen brach in der Corona-Hochphase um fast 100 Prozent ein. Die ÖBB verzeichneten im Nah- und Fernverkehr um 70 Prozent weniger Fahrgäste. Inzwischen laufe das Geschäft in den Zügen wieder an, wenngleich "zaghaft", so Donhauser. (APA)