Jahrestag des Tian'anmen-Massakers: Pfefferspray gegen Demonstranten

Hongkong – Bei Kundgebungen in Hongkong gegen die chinesische Regierung anlässlich des Jahrestages des Tiananmen-Massakers ist die Polizei Augenzeugen zufolge mit Pfefferspray gegen Demonstranten vorgegangen. Zuvor hatten sich Tausende einem Polizeiverbot widersetzt und sich mit Kerzen versammelt, um der Niederschlagung der Pro-Demokratie-Proteste auf dem Pekinger Tiananmen-Platz 1989 zu gedenken.

📽 Video | Kerzenandacht in Hongkong verboten

Es ist das erste Mal, dass es während der jährlichen Tiananmen-Mahnwache in Hongkong zu Unruhen kommt. Die Polizei hatte sie in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie verboten. Mehrere tausend Menschen nahmen an der Hauptkundgebung im Victoria Park teil und sangen Parolen wie "Befreit Hongkong" und "Kämpft für Freiheit, steht hinter Hongkong".