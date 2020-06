40 mutmaßliche Dopingfälle vertuscht: "Korruption auf höchster IWF-Ebene"

Lausanne - Im Internationalen Gewichtheber-Verband (IWF) habe es unter dem mittlerweile abgesetzten Langzeitpräsidenten Tamas Ajan "systematisches Führungsversagen und Korruption auf höchster Ebene" gegeben. Zu diesem Schluss ist der Topjurist Richard McLaren gekommen, der in den vergangenen Wochen eine unabhängige Sonderermittlung geleitet hat.

Der Verband sei voller Korruption gewesen, die über Stimmenkauf, die Vertuschung von Dopingfällen und Millionen-Fehlbeträge gereicht habe, erklärte der auch schon im russischen Staatsdopingskandal ermittelnde McLaren am Donnerstag. Der 81-jährige Ajan hat die auch schon in einer ARD-Dokumentation erhobene Vorwürfe bisher stets zurückgewiesen. Der Ungar war seit 1976 in IWF-Spitzenfunktionen tätig, die vergangenen 20 Jahre bis zu seiner Absetzung im April als Präsident.