Russische Oppositionelle rufen zum Protest gegen "ewigen Putin

Am 1. Juli ist ein Referendum über die größte Verfassungsänderung der russischen Geschichte angesetzt. Der Urnengang beginnt bereits am 25. Juni – und gilt allgemein als Volksabstimmung über eine Sicherung der ewigen Macht für Putin.

Bei der Änderung des Grundgesetzes geht es vor allem darum, die bisherigen Amtszeiten Putins – er ist seit 20 Jahren an der Macht – auf Null zu setzen. Nach der bisherigen Verfassung waren nur zwei Amtszeiten hintereinander erlaubt. Der 67-jährige Ex-Geheimdienstchef hatte die Formulierung "hintereinander" einmal so auslegen lassen, dass er nach einer Pause wieder zwei Amtszeiten absolvieren konnte. In der neuen Verfassung ist das Wort komplett gestrichen.