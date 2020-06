Rundwanderung zum Hahnkampl im Karwendel: Nur das Kikeriki fehlt

Pertisau – Manche Bergnamen bringen zum Schmunzeln: Der Hahnkampl gehört in diese Kategorie, wobei nur eine Seite der Felsgestalt im Karwendel wirklich an die „Kopfbedeckung“ des männlichen Huhns erinnert. Von Nordosten aus, dem Startpunkt unserer Tour auf den 2080-Meter-Gipfel, zeigt sich der Hahnkampl nämlich ganz anders. Noch dazu zieht die links davon platzierte dominante Lamsenspitze (2508 m) alle Blicke auf sich.

So kommt man hin: Von Pertisau aus in den Naturpark Karwendel fahren und die Gramai-Alm im Falzthurntal ansteuern (Parkplätze). Gleich vom Ausgangspunkt aus kann man schon das Ziel erkennen, links davon die Lamsenspitze. In deren Richtung müssen wir auch, daher zunächst auf breitem Forstweg gemächlich dahin, man hält sich immer an die Wegweiser Lamsenjochhütte (1953 m). Wenn der lichte Mischwald weniger wird, kann man schon die Serpentinen genau erkennen, die man hinauf auf das Lamsenjoch muss (Abkürzungen möglich). Steil zieht sich der Steig hinauf, einige wenige Schneefelder sind zu queren (wer sich nicht sicher fühlt, sollte diese umgehen oder z. B. Snowlinespikes über die Schuhe geben).