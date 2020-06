Chipfirma deutet auf späteren Start neuer iPhones hin

Üblicherweise startet Apple den Verkauf der neuen iPhone-Modelle im September. Dafür beginnt die Produktion zur Mitte des Sommers und Bauteile werden ab dem Frühjahr bestellt - was bei Broadcom in das bis Anfang Mai laufende zweite Geschäftsquartal fällt. Heuer werde man diese Bestellungen im laufenden Geschäftsquartal verbuchen, sagte der Broadcom-Chef in der Telefonkonferenz mit Analysten in der Nacht zum Freitag.