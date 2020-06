Anti-Rassismus-Proteste: Erneut starker Zustrom bei Kundgebung in Wien

Wien – Trotz Regens sind am Freitagnachmittag erneut viele Menschen zur Kundgebung "#BLACKLIVESMATTERVIENNA" gegen Polizeigewalt vor die US-Botschaft in Wien geströmt. Eine Schätzung der Teilnehmerzahl wollte die Polizei vorerst nicht vornehmen. Viele Leute hielten Schilder in die Höhe, so war neben "Black lives matter" etwa "A change is coming", "Kann nicht atmen" oder "Wir sind auch Wien" zu lesen.

"Wir schwarzen Menschen sind solidarisch, egal wo wir sind", sagte Imoan Kinshasa, eine der Organisatorinnen zur APA. "Der Tod von George Floyd hätte uns alle treffen. Wir demonstrieren aber auch dagegen, wie kürzlich ein Aktivist von der Polizei behandelt wurde und generell für Menschenrechte". Geplant ist die Kundgebung bis 22 Uhr, neben Reden sollen auch schwarze Künstler für die musikalische Umrahmung der Veranstaltung sorgen.

Die US-Botschaft in Wien dankte schon im Vorfeld in einer Aussendung den Demonstranten "für das Zeichen der Solidarität mit der amerikanischen Zivilgesellschaft". Die friedliche Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung sei eines der wichtigsten Freiheitsrechte und eine Österreich und die USA. "Wir stehen gemeinsam gegen Rassismus und Diskriminierung, nicht nur in den Vereinigten Staaten und Österreich, sondern weltweit. Die Vereinigten Staaten sind nicht perfekt, aber wir stehen immer für freie Meinungsäußerung und Bürgerrechte ein", hieß es in der Stellungnahme der US-Botschaft.

Anti-Rassismus-Demo am Samstag auch in Innsbruck

Der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd wird am Samstag auch in der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck eine Demonstration gegen Rassismus zur Folge haben. Für 14 Uhr ist eine Kundgebung am Landhausplatz geplant, anschließend soll es einen Demonstrationszug durch die Innenstadt geben.

Die Behörde rechne derzeit mit 500 bis 800 Teilnehmern, die genaue Zahl werde aber von verschiedenen Umständen wie etwa dem Wetter abhängen, sagte eine Polizeisprecherin zur APA. Organisiert werde die Demo von "Alternative Liste Innsbruck"-Gemeinderat Mesut Onay. (APA)