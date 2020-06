Anhörung vor dem CAS: Manchester City will Europapokal-Sperre verhindern

Lausanne - Vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) wird am Montag der Einspruch von Manchester City gegen den Ausschluss des aktuellen englischen Fußball-Meisters von allen europäischen Wettbewerben wegen Finanzbetrugs für zwei Saisonen behandelt. In dieser Saison ist der Club noch in der Champions League vertreten, das Achtelfinal-Hinspiel bei Real Madrid wurde vor der Corona-Pause 2:1 gewonnen.