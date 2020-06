Red Bull erlässt Leipzig Schulden in Höhe von 100 Millionen Euro

Leipzig - Durch einen Schuldenerlass von 100 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2018/2019 hat der deutsche Fußball-Bundesligist RB Leipzig dank Geldgeber Red Bull sein Eigenkapital gestärkt. Das sagte Club-Finanzdirektor Florian Hopp am Samstag der dpa.

"Auf den ersten Blick sieht es so aus, als würde der Leistung von Red Bull keine Gegenleistung gegenüberstehen - das ist aber nicht der Fall. Es ist eine Transaktion, die völlig üblich ist, insbesondere in der freien Wirtschaft, aber auch im Fußballgeschäft und auch in der Bundesliga", meinte Hopp.