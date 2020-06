53-Jähriger bei Motorradunfall in Alpbach schwer verletzt

Alpbach – Schwerer Motorradunfall auf der Alpbacher Landesstraße am Samstag: Ein 53-jähriger Biker kam gegen 12 Uhr in einer Linkskurve talauswärts zu nahe an den rechten Fahrbahnrand und stürzte. Dabei wurde der Deutsche schwer am linken Arm verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht. (TT.com)