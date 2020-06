Tödlicher Unfall bei Telfs: Auto prallte auf A12 gegen Fahrbahnteiler

Telfs – Es war gegen 15 Uhr, als am Sonntag die Einsatzkräfte zu einem Unfall auf der Inntalautobahn bei Telfs gerufen wurden. Den Rettern bot sich ein schreckliches Bild: Ein Auto war offenbar ungebremst gegen den Fahrbahnteiler an einer Ausfahrt geprallt. Der Lenker und seine Beifahrerin wurden in dem Wrack eingeklemmt.