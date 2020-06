Im Corona-Shutdown-Monat April 13 Prozent weniger Stromverbrauch

Allein im Öffentlichen Netz lag der Spitzenbedarf im April auf Stundenbasis bei 8,06 GW (Endverbrauch plus Netzverluste, aber ohne Pumpspeicherung). Am 29. April um 11.30 bis 11.45 Uhr fragten Endverbraucher die in dem Monat festgestellte maximale Abgabe von 8,13 GW nach, um 107 MW weniger als der Maximalwert am dritten Mittwoch bzw. 0,6 Prozent tiefer als 2019.