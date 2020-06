Tödlicher Unfall: Kleinwagen stieß in Deutschland mit Wolf zusammen

Hannover – Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Wolf in Niedersachsen sind sowohl der 76-jährige Fahrer als auch das Tier ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Hannover Montagfrüh mitteilte, ereignete sich der Unfall am späten Sonntagabend auf der Bundesstraße 6 zwischen Frielingen und Neustadt-Bordenau.