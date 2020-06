Stellt sich Biden nun schwarze Frau an die Seite? Pressestimmen zu US-Protesten

Washington – Internationale Zeitungen kommentieren das Verhalten von US-Präsident Donald Trump angesichts der anhaltenden Demonstrationen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd am Montag wie folgt:

⏩ La Vanguardia (Madrid):

"Die Grundlagen der US-amerikanischen Demokratie sind sehr solide, aber Trump scheint fest entschlossen, diese zu erschüttern. Er schreckt nicht davor zurück, das System, das Gleichgewicht der Gewalten und die internationale Gemeinschaft zu attackieren. Wenn er im November wiedergewählt wird, könnte das ein Wendepunkt in der Geschichte der US-Demokratie sein, denn das würde die Konsolidierung des Trumpismus bedeuten. Die Konsolidierung der rechtspopulistischen Politik, die er schon im Wahlkampf 2016 angepriesen und in den vergangenen drei Jahren an der Macht konsequent verfolgt hat."

⏩ de Volkskrant (Amsterdam):

"Macht Joe Biden eine schwarze Frau zur Kandidatin für den Vizepräsidentenposten? Das ist die große Frage, nachdem er sich nun offiziell die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten gesichert hat. In den amerikanischen Medien kursieren seit Tagen Namenslisten, an deren Spitze Senatorin Kamala Harris aus Kalifornien steht. (...) Die Kandidatenwahl für die Vizepräsidentschaft könnte möglicherweise entscheidend für den Wahlausgang im November sein. Der Druck auf den 77-jährigen Biden, eine Frau, vorzugsweise eine schwarze Frau, zu wählen, hat deutlich zugenommen, nun, da das Land seit der Ermordung von George Floyd durch einen weißen Polizisten in Flammen steht. Mit einem schwarzen Vizepräsidentschaftskandidaten wird Biden mit ziemlicher Sicherheit in der Lage sein, die schwarzen Wähler an die Urnen zu locken."

⏩ L ́Est Républicain (Paris):

"Zu Beginn des Jahres, auch wenn die Zeit seiner Präsidentschaft von Spaltung und Übertreibungen geprägt war, konnte (US-Präsident) Donald Trump darauf hoffen, sein Mandat um ein zweites zu verlängern. Heute hat sich die Situation um einiges verkompliziert. Das Coronavirus hat bereits 110.000 Tote gefordert und Millionen Amerikaner arbeitslos gemacht. Und jetzt entflammen auch noch Rassismus-Proteste in Ausmaßen, die es so seit den 1960er Jahren nicht mehr gab. (...)

Seit seiner Ankunft im Weißen Haus 2017 hat Trump nichts Besonderes auf internationaler Ebene zustande gebracht. (...) Aber auf diesem Terrain stellt seine Wählerschaft keine Ansprüche an ihn. Bis vor einigen Wochen war die Gesundheit der amerikanischen Wirtschaft sein höchster Trumpf. Mit einer Arbeitslosenquote von 13,3 Prozent kann Trump darauf nicht mehr zählen. Sein letzter Ausweg wird es also sein, die letzten Monate seiner Präsidentschaft in ein Spektakel zu verwandeln, indem er sich selbst mit Tweets überbietet (...). Da Amerika keinen normalen Wahlkampf mehr führen kann, bereitet sich das Land auf eine Art Referendum vor: für oder gegen seinen spaltenden Präsidenten."

⏩ Times (London):

"Die Coronavirus-Krise mit landesweit mehr als 100.000 Toten und verheerenden wirtschaftlichen Folgen hat Trump die Bilanz verhagelt. Normalerweise wäre es undenkbar, dass ein amtierender Präsident einen steilen Konjunkturabschwung, eine Arbeitslosenrate von 13 Prozent und weitverbreitete Krawalle politisch überlebt. Doch in Zeiten innerer Unruhen könnte sich ein Ruf nach Recht und Ordnung als wahlentscheidend erweisen, wie 1968 Richard Nixons Sieg gegen den Demokraten Hubert Humphrey zeigte. Trumps aufhetzende Rhetorik in dieser Krise ist Absicht. Damit soll seine Wählerbasis mobilisiert werden. Amerikas Freunde und Verbündete in Übersee sollten die potenzielle Anziehungskraft dieser Botschaft nicht unterschätzen."

⏩ Rossijskaja Gaseta (Moskau):

"Die USA sind einerseits eines der reichsten Länder der Welt. Andererseits sind sie aber auch zum Epizentrum der Coronavirus-Pandemie geworden und dann direkt in den Abgrund eines inneren Aufstands geraten. Die Welt ist schockiert über die Bilder, die Anarchie und Zerstörung zeigen. Das hat man nicht von einem Land erwartet, das behauptet, die strahlende "city upon a hill" zu sein. Woher kommt in dieser wohlhabenden Gesellschaft scheinbar dann so viel Aggression?