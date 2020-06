Oberlandesgericht Wien bestätigte 30 Flixbus-Klauseln als rechtswidrig

Wien – Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hat 30 Vertragsklauseln des Fernbusanbieters Flixbus als rechtswidrig bestätigt. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hatte nach Beschwerden im Auftrag des Sozialministeriums gegen die Geschäfts-, Buchungs- und Beförderungsbedingungen des Unternehmens geklagt und, wie der VKI am Montag mitteilte, in allen Punkten Recht bekommen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Flixbus ist der größte Fernbusanbieter in Deutschland. In Österreich arbeitet Flixbus mit Blaguss und Dr. Richard zusammen, die Busse und Busfahrer stellen. Flixbus kam zuletzt auf 45 Millionen Passagiere in 29 Ländern. Flixbus hatte nach dem erstinstanzlichen Urteil des Handelsgerichts Änderungen der AGB in Aussicht gestellt. (APA)