Sechs Richtige: Tiroler gewann eine Million Euro im Lotto

Innsbruck – In Tirol gibt es seit Sonntag einen neuen Millionär: Per Quicktipp kam ein Spielteilnehmer aus dem Großraum Innsbruck zu den "sechs Richtigen" bei der Lotto-Ziehung. Für den Solo-Sechser gibt es exakt eine Million Euro.

Vier Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 25.500 Euro, teilten die Österreichsichen Lotterien am Montag mit. Ein Niederösterreicher, ein Wiener und ein Steirer waren jeweils per Quicktipp erfolgreich, ein weiterer Steirer per Normalschein.