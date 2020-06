Kollision bei Kössen: Auto kam von Straße ab und überschlug sich

Kössen – Eine 24-Jährige war Montagfrüh auf der L39 von Kössen in Richtung Erpfendorf unterwegs. Bei Loferberg geriet der Wagen der Einheimischen in einer langgezogenen Rechtskurve plötzlich auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto. Dieses Fahrzeug, gelenkt von einer 20-Jährigen, drehte sich um die eigene Achse und blieb etwa 40 Meter weiter in einer Wiese stehen.