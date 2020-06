78-jähriger Radfahrer bei Sturz am Südring schwer am Kopf verletzt

Innsbruck – Ein schwerer Fahrradunfall ereignete sich am Montagnachmittag im Innsbrucker Stadtteil Wilten. Ein 78-jähriger Mann war gegen 15 Uhr am nördlichen Gehsteig der Egger-Lienz-Straße (Südring) unterwegs, als er an der Kreuzung mit der Neuhauserstraße zu nahe an die Plane einer Baustellenabsicherung geriet. Der Mann stürzte und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf.