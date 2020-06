Finanzierung für österreichweites Öffi-Jahresticket ab 2021 steht

Wien – Kommendes Jahr wird es um drei Euro täglich ein Jahresticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel im Land geben. Die dafür nötigen 240 Mio. Euro an Förderungen sind gesichert, kündigte Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Montagabend im Rahmen der Pressekonferenz zur AUA-Rettung an. Damit ist der erste Schritt zum angekündigten 1-2-3-Ticket gemacht.