Fünfjähriges Mädchen in Kufstein von Auto erfasst

Kufstein – Mit leichten Verletzungen kam ein fünfjähriges Mädchen davon, nachdem es am Montag in der Oskar-Pirlo-Straße in Kufstein von einem Pkw erfasst worden war. Gegen 16.47 Uhr lief das Kind laut Polizei – plötzlich und für den Autolenker erst im letzten Moment sichtbar – von links kommend an einem Schutzweg auf die Fahrbahn.