Ungarn: Schwarzstorch-Sterben im Live-Stream löst Shitstorm aus

Budapest – Die Verwaltung des Naturschutzparks Gemenc im Süden Ungarns sieht sich mit erbosten Facebook-Kommentaren und Telefonanrufen konfrontiert. Grund ist der Umgang der staatlichen Naturschützer mit der permanenten Live-Übertragung aus einem Schwarzstorchnest durch eine dort installierte Web-Kamera, berichtete das Nachrichtenportal "444.hu" am Montag.

Der Schwarzstorch (Ciconia nigra) ist selten und geschützt. Nach ihrer Überwinterung in südlichen Gefilden kehren jährlich mehrere Paare in den Nationalpark Gemenc zurück. Die Web-Kamera ist auf das Nest von einem dieser Paare gerichtet. Wer will, konnte bisher im Internet zusehen, wie das Paar Nachwuchs bekam und die Brut aufzog.