Unbekannte stahlen Marterl von Wanderweg in Umhausen

Umhausen – Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Unbekannte zwischen 10. und 31. Dezember 2019 am Wanderweg „Steppsteig“ im Gemeindegebiet von Umhausen ein Bildstöckl (Marterl) aus dem Jahr 1995 gestohlen.

Das Marterl war laut Polizei direkt neben einer Rastbank oberhalb des so genannten „Spielroan“ aufgestellt. Derzeit ist unklar, wer die Tat verübt haben könnte. Es entstand ein materieller Schaden im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise sind an die Polizei in Oetz unter Tel. 059133/7106 erbeten. (TT.com)