Ibiza-U-Ausschuss: Ex-Novomatic-Chef brachte Mandatare in Rage

Wien – „Novomatic zahlt alle“ – das hat Ex-FPÖ-Obmann und -Vizekanzler Heinz-Christian Strache im Sommer 2017 auf Ibiza gesagt; dokumentiert in einem Video. Ob das so ist, war gestern Thema im parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Es geht um den Verdacht der Käuflichkeit. Geladen war Harald Neumann, er war bis Februar Novomatic-Chef, als solcher im Casinos-Aufsichtsrat.

„Ich habe beide Tätigkeiten immer korrekt, gewissenhaft und sorgfältig ausgeübt. Es lag mir fern, Amtsträger zu bestechen, Vorteile oder gar eine eigene Bereicherung zu lukrieren“, sagte er im U-Ausschuss. So habe es auch „keinen Deal mit der FPÖ oder anderen Parteien – oder Parteispenden – gegebeben."

Nach seiner Stellungnahme war Neumann nicht auskunftsfreudig. Er entschlug sich bei den meisten Fragen der Abgeordneten. Er habe noch keine vollständige Akteneinsicht gehabt, es sei also schwierig, sich zu Vorwürfen zu äußern. „Auch wenn es mir schön langsam unangenehm wird, aber auch das ist Teil des Ermittlungsverfahrens, zu dem ich noch nicht einvernommen wurde. Daher muss ich mich wieder entschlagen, um mich nicht selbst zu belasten.“ Ein Beschuldigter hat ja das Recht, die Aussage zu verweigern.

In dieser Causa ist der Ex-Staatssekretär im Finanzministerium, der jetzige FPÖ-Nationalratsabgeordnete Hubert Fuchs, im Fokus. Es geht um hohe Honorare von Novomatic, der Konzern soll sich Lizenzen erhofft haben. Wie berichtet, wurde auch eine „Preisliste“ für Lizenzen bei Hausdurchsuchungen konfisziert – bei einer Hausdurchsuchung im März 2020 bei Merwald, der auch als Beschuldigter geführt wird; auch für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Laut Krone mutmaßen die Ermittler, dass es sich bei den Geldsummen, die in den beschlagnahmten Notizen angeführt sind, um „Preise“ für Gesetzesänderungen und Casinolizenzen handelt. So würde in dem Dokument „Standorte Wien