U-Ausschuss zu Ibiza: Ermittlungen kamen sich am dritten Tag in die Quere

Wien – Der parlamentarische Ibiza-U-Ausschuss und die parallel laufenden staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen zur Causa Casinos sind sich am Dienstag in die Quere gekommen und viele Fragen offen geblieben. Ex-Novomatic-Chef Harald Neumann entschlug sich, weil er Beschuldigter ist und Staatsanwalt Matthias Purkart von der WKStA ging auf Detailfragen nicht ein, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.

Purkart gab aber neue Einblicke in der Ermittlungen: So habe der beschuldigte ÖBAG-Chef Thomas Schmid (ÖVP) sein Handy zurückgesetzt. Viele Nachrichten habe man aber wiederherstellen können. Beim Smartphone von Ex-FPÖ-Chef und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache gab es eine Panne, dieses sei bei der Hausdurchsuchung zwar entsperrt übergeben worden, habe sich aber wieder von selbst versperrt. Man sei daher auf Straches Kooperation angewiesen gewesen.

Aus Sicht von Krisper und SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer verschwand Sobotka just als Neumann zum ÖVP-nahen Alois-Mock-Institut befragt wurde, dessen Präsident Sobokta ist. Krainer kritisierte, dass das Entschlagungsrecht vom Ausschussvorsitz weiter ausgelegt worden sei als in den letzten U-Ausschüssen. Die NEOS halten Sobotka für befangen.

Als dritte Auskunftsperson stand am Nachmittag eigentlich noch der Geschäftsführer der Novomatic-Schwesterfirma Novo Equity, Alexander Merwald, auf der Ladungsliste. Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit wird dieser jedoch erst an einem anderen Tag befragt, wie Hanger am Rande des U-Ausschusses zur APA sagte.

Bei Merwald hat die WKStA eine mutmaßliche "Preisliste" für Gesetze und Lizenzen gefunden, die laut einem Bericht der "Kronen Zeitung" die Verdachtsmomente unter anderem gegen den Ex-Staatssekretär im Finanzministerium, Hubert Fuchs (FPÖ), erhärten sollen. Der nunmehrige FPÖ-Nationalratsabgeordnete wies die Vorwürfe am Dienstag zurück - so wie alle anderen Beschuldigten bisher auch : "In keinster Weise ist aus dem Papier eine Involvierung meiner Person in irgendwelche Geldflüsse ableitbar", erklärte Fuchs in einer Aussendung des FPÖ-Parlamentsklubs.