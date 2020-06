DNA-Analyse bestätigt: Wolf riss Schafe in Serfaus

Serfaus – Seit 18. Mai wurden in Serfaus 22 tote Schafe gefunden. Die Vermutung: Ein Wolf hat sie gerissen. Proben wurden genommen und in Wien analysiert. „Die ersten Ergebnisse der DNA-Analyse liegen nun vor und bestätigen die Beteiligung eines Wolfs aus der italienischen Population. Konkret wurde ein Wolf bei den Rissen vom 18. Mai und vom 20. Mai nachgewiesen. Die Ergebnisse von Proben bei weiteren Tieren sind noch ausständig“, sagt Martin Janovsky, Beauftragter des Landes Tirol für große Beutegreifer. Er geht davon aus, dass auch die anderen Tiere von dem Wolf getötet wurden.

„Die Tierbesitzer werden nach dem Entschädigungsmodell des Landes für alle toten Schafe finanziell entschädigt. Für jene Tiere, die in Serfaus am Heimbetrieb bleiben, übernimmt das Land Tirol die Futterkosten“, sagt Josef Gitterle von der Abteilung landwirtschaftliches Schulwesen und Landwirtschaftsrecht. Die Serfauser Schafbauern haben am Wochenende ihre Tiere von der Alm im Gebiet oberhalb Komperdell abgetrieben – die TT berichtete. Normalerweise weiden dort über den Sommer 250 bis 300 Schafe.