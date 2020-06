Land Tirol investiert 36 Millionen Euro in Landesmuseum-Umbau

Innsbruck – Die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung will rund 36 Millionen Euro in den Umbau des Innsbrucker Landesmuseen-Haupthauses Ferdinandeum investieren. Bis zum 200-Jahr-Jubiläum im Jahr 2023 soll dieser weitestgehend abgeschlossen sein. Das Haus wird dabei unter anderem um einen großzügigen Veranstaltungsraum erweitert.

Das Jubiläumsjahr und die Fertigstellung des Umbaus verknüpfte vor allem Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP). "Wir wollen dann sichtbar machen, dass das Ferdinandeum in neuem Glanz erstrahlt", sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Um ebenjenen Glanz zu gewährleisten, werde der Verein Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum als "Bauherr" agieren und das Land Tirol als Geldgeber fungieren, skizzierte Platter die Zuständigkeiten.