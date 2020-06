Kollision mit Lkw: Radfahrerin in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Noch ist unklar, wie es zu der Kollision zwischen einem Lkw und einer Radfahrerin am Dienstagvormittag in Innsbruck kam. Gegen 10.15 Uhr wollte der Lastwagenfahrer von der Fritz-Konzert-Straße an der Kreuzung mit der Anton-Melzer-Straße rechts abbiegen. Bereits am Anfang der Abbiegspur musste er anhalten. Er konnte an der Fahrzeugreihe auf der Nebenspur nicht vorbeifahren.