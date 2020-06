Scheiben eingeschlagen: Unbekannter brach in Kitzbühel in Autos ein

Kitzbühel – Zum zweiten Mal in diesem Monat wurde in Kitzbühel in Autos eingebrochen. In der Nacht auf Montag schlug ein Unbekannter am Parkplatz eines Hotels und am Parkplatz Schwarzsee die Seitenscheiben von zwei dort geparkten Fahrzeugen ein. Die Beute: Kleidung und Bargeld. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.