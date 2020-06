Wettrennen auf die Lanser Alm: Stigger fordert zur Bike Challenge heraus

Lans – „Ich weiß, wie man in Lans richtig attackiert“, erzählt Laura Stigger mit einem Lächeln. Entlang der Römerstraße fahrend, kommen beim Tiroler Top-Radtalent Erinnerungen an ihre Sternstunde im Herbst 2018 hoch. Unvergessen, als sie bei der Rad-Heim-WM mit einem beherzten Antritt in Lans den Grundstein für die Sensations-Goldmedaille bei den Juniorinnen legte. In ihrem erst zweiten Straßenrennen wohlgemerkt.