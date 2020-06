Silberberger vor Comeback: Gegen Admira „hundertprozentig" auf der Bank

Innsbruck – Das Comeback von Coach Thomas Silberberger auf der Trainerbank der WSG Tirol nimmt konkrete Formen an. "Ich werde am Samstag bei der Admira hundertprozentig auf der Bank sitzen. Und wir werden in der Südstadt auch was holen", ließ Silberberger via Vereinsaussendung ausrichten.

Der 47-Jährige musste zuletzt aufgrund seines Motorradunfalls am Pfingstwochenende mit einem Liegegips das Krankenbett hüten. Nur zwei Punkte aus den ersten drei Qualifikationsgruppenspielen sowie der Rückfall auf den letzten Tabellenplatz - das dürfte dem "Silbi" nicht gefallen haben.

⚽ WSG Swarovski Tirol - SV Mattersburg 1:1 (1:1) Innsbruck, Tivoli Stadion Tirol, keine Zuschauer erlaubt (wegen Coronavirus), SR Heiß

Torfolge: 0:1 (14.) Gruber; 1:1 (44.) Yeboah

0:1 (14.) Gruber; 1:1 (44.) Yeboah WSG: Oswald - Koch, Soares (31. Hager), Gugganig, Adjei (90. Neurauter) - Santin (61. Walch/90. Gölles), Petsos, Svoboda, Rieder (61. Buchacher) - Yeboah, Dedic

Oswald - Koch, Soares (31. Hager), Gugganig, Adjei (90. Neurauter) - Santin (61. Walch/90. Gölles), Petsos, Svoboda, Rieder (61. Buchacher) - Yeboah, Dedic Mattersburg: Kuster - Nemeth, Jano, Mahrer - Höller, Salomon (84. Pusic), Erhardt, Miesenböck (77. Lercher) - Halper (77. Bürger), Kuen, Gruber

Kuster - Nemeth, Jano, Mahrer - Höller, Salomon (84. Pusic), Erhardt, Miesenböck (77. Lercher) - Halper (77. Bürger), Kuen, Gruber Gelb-Rote Karte: Svoboda (91./Foul)

Der kommende Gegner Admira tankte am Dienstag mit einem 3:0 gegen St. Pölten Selbstvertrauen. "Der Sieg war auch wichtig für den Kopf, und dass die Mannschaft für das nächste Spiel mehr Brüsterl, mehr Selbstvertrauen hat", sagte Sportdirektor Ernst Baumeister. Die "Rote Laterne" soll nach dem Kräftemessen am Samstag (17.00 Uhr/live TT.com-Ticker) in Tirol bleiben. "Wir wollen da in den nächsten sieben Runden nicht mehr hinkommen."

Die WSG plant unterdessen, den letzten Tabellenplatz so schnell wie möglich wieder zu verlassen. Nach jenem gegen Altach gab es am Dienstag gegen Mattersburg das zweite 1:1 in Folge. "Wir sind jetzt zweimal ungeschlagen, müssen aber schauen, dass wir endlich gewinnen", forderte Sportchef Stefan Köck. "Ein teuer erkaufter Punkt mit der Verletzung von Bruno Soares und der Gelb-Roten für Michael Svoboda. Im Endeffekt sind wir mit einem blauen Auge davongekommen", konstatierte Silberberger. (TT.com)