Fahrerlebnisse am Red Bull Ring: Der ganz entspannte Vollgas-Urlaub

Wer große Momente erleben will und eine außergewöhnliche Herausforderung sucht, ist am Spielberg genau richtig. Denn bei den Fahrerlebnissen am Red Bull Ring wird die Grenze zwischen Wollen und Können neu definiert. Ob offroad oder onroad, mit 2 oder 4 Rädern – am schönsten Spielplatz Österreichs ist alles möglich. Willkommen im PS-Paradies!

© Lucas Ripfl

Formel 4-Fahrtraining mit David Coulthard

Unter dem Motto „Go with your Pro“ sind am Red Bull Ring die besten der Fahrer der Welt im Einsatz, um als persönlicher Coach an der Strecke sowohl den Fahrspaß als auch die Fahrsicherheit zu steigern. Die nächste Trainingssession findet am 9. September mit David Coulthard statt. Die Teilnehmer erleben dabei die Faszination Rennsport mit einem echten Formel 4-Boliden und erfahren Tipps & Tricks vom Formel 1-Profi.

Wie bremse ich richtig? Wie finde ich die Ideallinie? Und wann kann ich wieder Vollgas geben? Die Antworten gibt David Coulthard, der 246 Grand Prix für Williams, McLaren und Red Bull Racing bestritten hat, am Spielberg.

Für zusätzliches Adrenalin sorgt der Red Bull Ring. Denn für die Go with your Pro-Session wird die legendäre Formel 1-Strecke geöffnet – inklusive Lauda Kurve und Start-Ziel-Gerade vorbei an der Haupttribüne. Und was bieten die F4-Boliden? Sie sind 570 Kilo leicht und beschleunigen mit 210 PS in 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Der Top-Speed liegt bei 240 km/h. Speed und Spaß sind garantiert...

© Philip Platzer

Offroad-Abenteuer am 4WD Test Track

Wo die Straße endet beginnt für die „Naturliebhaber“ unter den Motorsport-Fans das echte Abenteuer. Der 4WD Test Track am Spielberg ist ein perfekter Platz, um diese Leidenschaft auszuleben und neue Skills auch im schwierigen Gelände aufzubauen. Hier geht es um fahrerische Präzision, die Technik der Geländefahrzeuge, aber auch um die Grenzen der Physik.

„Einsatzfahrzeug“ auf dem 8.000 Quadratmeter großen Areal ist der Mitsubishi L200, der mit einem der ausgereiftesten Allradsysteme ausgestattet ist. Mit seinem 150 PS starken 2,2 Liter Vierzylinder Turbodieselmotor und einem maximalen Drehmoment von 400 NM macht das L200 das scheinbar Unmögliche möglich. Mit der Unterstützung erfahrener Instruktoren können sich die Teilnehmer des 4x4-Fahrerlebnisses risikolos in den Grenzbereich der Traktion wagen oder Steigungen und Gefälle in steilem Terrain neu erfahren. Ziel ist es, das Fahrzeug immer im Griff zu haben.

© Philip Platzer

Moto2-Kick für Zweirad-Fans

Ein einzigartiges Fahrerlebnis bieten die neuen Moto2-Bikes am Red Bull Ring. Die reinrassigen Rennmaschinen stammen aus der KTM-Schmiede in Oberösterreich, sind 144 Kilo leicht, haben 130 PS, 600 ccm und kommen auf eine Höchstgeschwindigkeit von 290 km/h. Unter der Anleitung von erfahrenen Instruktoren lernen die Biker die perfekte Kurven- und Blick-Technik, optimiertes Bremsen, Einlenken und Beschleunigen sowie das richtige Einschätzen von Situationen.

© Lucas Pripfl Photography

Der perfekte Abschluss