Autofahrer stürzte in Telfs mehr als 50 Meter über Böschung ab

Telfs – Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden ist ein 44-jähriger Autofahrer in Telfs verunglückt. Gegen 4.50 Uhr war der Mann auf der Buchener Straße unterwegs, als er auf Höhe des km 12,5 über den linken Straßenrand hinausgeriet. Wie die Polizei berichtet, stürzte der Wagen etwa 50 bis 80 Meter über eine Böschung ab. Dabei zog sich der Lenker Verletzungen unbestimmtes Grades zu. Sein Auto wurde schwer beschädigt. (TT.com)