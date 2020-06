Minenunglück im Norden Afghanistans: Mindestens sechs Tote

Samangan – Bei einer Explosion in einer Kohlenmine im Norden Afghanistans sind mindestens sechs Bergleute ums Leben gekommen. Zwei Männer starben bei Arbeiten außerhalb der Mine in der Provinz Samangan, sagte der stellvertretende Provinzgouverneur am Mittwoch. Ein weiterer Arbeiter sei verletzt worden. Vier Bergleute, die sich zuvor im Schacht befanden, wurden von einem Rettungsteam tot geborgen.

Zwölf weitere Arbeiter werden in der Mine noch vermisst. Ein Rettungsteam arbeitet sich durch die Trümmer, um zu den Bergleuten vorzudringen - ihre Überlebenschancen tendierten aber gegen Null. Ein Mitglied der Provinzregierung sagte, die Sauerstoffversorgung der Mine sei nach dem Einsturz unterbrochen. Als möglichen Grund für die Explosion sehen die lokalen Behörden das hohe Vorkommen an Methangas in den Minen - dieses kann sich leicht entzünden.