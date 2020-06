Kulinarik mit Bodenhaftung

In Zeiten wie diesen gibt es gute Argumente um von einer „Entzauberung der Globalisierung“ zu sprechen. Das ökonomische Versprechen, dass ein Mehr an Freihandel automatisch zu einem Mehr an Qualität oder Wohlstand führt, wurde schon vor Corona angezweifelt, von Umwelt- und Klimaschützern mit sehr plausiblen, von Populisten mit ziemlich irrationalen Argumenten.

Unserer heimische Gastronomie lebt nicht von „Billigprodukten” aus Niedriglohnländern, sondern ist Teil einer regionalen landwirtschaftlichen Wertschöpfung, die unseren Bauern und Produzenten die Existenz und Ihnen als Gast beste heimische Produktqualität garantiert. Die Verknüpfung von Lebensmittel, regionalem Ursprung, Produktionsart und Veredelung ist der Anfang jeder traditionellen Küche, ja der Kochkunst generell. Regional-typische Lebensmittel bedeuten nicht nur Genuss, sondern auch Identität und Zugehörigkeit.

Heimische Produktqualität regionale Tiroler Produzenten und kulinarische „Handwerkskunst” im Tippeler von Schwaz. © GH Tippeler

Wir möchten nicht über Krisen sprechen, sondern über Chancen. Die Chance nämlich, die Vielzahl an heimischer Produktqualität und kulinarisch hochwertiger Handarbeit unserer Regionen verstärkt in den gastronomischen Fokus zum Wohle unserer Gäste zu stellen. 2019 wurde die Idee der „Alpinae Culinar” als kulinarisches Gegenstück zur touristisch schockgefrosteten und bequemen „Conveniance Küche” (zu deutsch: „bequemes Essen”) im Salzkammergut gegründet, und wird nun auch in zwei Tiroler Häusern, dem Tippeler in Schwaz und im Goldenen Engl in Hall genußvoll zelebriert.

Im Fokus stehen heimische Tiroler Unternehmen und Bauern, welche die beiden Häuser mit regioanler Frischware und herausragender Qualität beliefern. Aus dieser breiten Palette hochwertiger heimischer Produkte haben die Küchenchefs eigene Menufolgen kreiert, die sie zwischen 18. und 27. Juni geniessen können.

Ein gemeinsamer Weg: Sich diesem Credo verpflichtet zu fühlen, hier Vorreiter oder Vordenker sein, ist allerdings zu wenig.

© GH Tippeler

Wenn all den guten Vorsätzen auch Taten folgen sollen, so geht dies nicht ohne Sie, unsere Gäste.

Wer glaubt, mit schmerzbefreiter „Geiz ist Geil” Mentalität auf kulinarische Schnäppchenjagd gehen zu können, hat nicht nur nicht verstanden wieviel Wissen, Empathie und Handwerkskunst in jedem unserer Gerichte steckt, sondern bleibt letztlich auch gedanklich einem System verhaftet, an dessen Ende der Bauer und Produzent gesunder und regionaler Lebensmittel als Verlierer steht.

Diesem Irrweg möchten wir mit herausragender Qualität und gerechter Preisgestaltung entgegengehen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch an der Alpinae Culinar im Restaurant Tippeler Schwaz und in den Haller Salzstuben im Hotel Goldener Engl in Hall.