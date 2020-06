In Paris gestohlenes Banksy-Werk in Italien aufgetaucht

Teramo – Ein vor dem Pariser Musikclub Bataclan gestohlenes Werk des britischen Graffiti-Künstlers Banksy ist in Italien wieder aufgetaucht. Die italienische Polizei stellte es bei einer Razzia im Zentrum des Landes sicher, wie die Behörden am Mittwoch in Teramo mitteilten. An dem Einsatz waren auch französische Beamte beteiligt.