Schwimm-Streit: Opatril gab Willi aus Protest Ehrenzeichen zurück

Innsbruck – In der Diskussion um die Errichtung eines Schwimm-Leistungszentrums mit 50-m-Becken in Innsbruck hat OSV-Vizepräsident Stefan Opatril zu Wochenbeginn ein Protestzeichen gesetzt. Der Olympia-Teilnehmer gab sein 1994 erhaltenes Sport-Ehrenzeichen der Stadt Innsbruck bei einer Veranstaltung an Bürgermeister Georg Willi (Grüne) zurück, nachdem dieser bei seinem Standpunkt geblieben war.

In einer Mail hatten Willi und LHStv. Josef Geisler (ÖVP) am Freitag den Projektstopp primär aus Finanzgründen verkündet, die Schwimm-Community fühlte sich vor den Kopf gestoßen. Inzwischen kam es laut Opatril aus der Stadtpolitik speziell von FPÖ- und SPÖ-Seite zu Stellungnahmen pro Leistungszentrum, und auch das Sportministerium habe sich in diese Richtung schon geäußert. Der Bund steht mit sechs Millionen Euro im Wort.

Opatril geht davon aus, dass von den gesamt 30 bis 35 Millionen Euro auch der Landes-Teil von acht Millionen weiter aktuell ist, da es ungeachtet von Geislers Stellungnahme eine Zusage von Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) gebe. Beim Teil der Stadt geht es um knapp zehn Millionen, was Willi laut dem 53-jährigen Opatril zu viel ist. "Willi ist für Dialoge aber weiter offen", sah der Funktionär einen Hoffnungsschimmer.

Training in Innsbruck wieder aufgenommen

Während im Innsbrucker Landessportcenter am Mittwoch nach der corona-bedingten Sperre wie zugesagt das Training wieder aufgenommen wurde, hat der Europa-Verband (LEN) einen Überblick über die Trainingssituationen auf dem Kontinent gegeben. Demnach sind die Asse fast überall wieder im Wasser - situationsangepasst mit Vorsichtsmaßnahmen. Wettkämpfe werden aber kaum wo vor August erwartet.