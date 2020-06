Nach Geisler-Sager: Koalitionsausschuss in Tirol einigt sich auf Erklärung

Innsbruck – Nach der Entgleisung von ÖVP-Landeshauptmannstellvertreter Josef Geisler (VP), der eine WWF-Mitarbeiterin in der Vorwoche als „widerwärtiges Luder" bezeichnet hat, tagte der Koalitionsauschuss zwischen der Tiroler ÖVP und den Grünen bereits am Mittwoch.

Laut TT-Informationen hat die Sitzung beinahe sieben Stunden gedauert. Der Geisler-Sager hatte zu großen Spannungen in der schwarz-grünen Landesregierung geführt.

Nach der Sitzung veröffentlichten ÖVP und Grüne eine gemeinsame Erklärung. Dabei bekannte man sich zum gemeinsamen Regierungsprogramm. Der „Luder-Sager" von LHStv. Geisler wurde als „indiskutable Entgleisung" eingestuft. Geisler sehe diesen Fehler ein. "Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit allen Menschen ist für die Koalition ein unverzichtbarer Bestandteil der gemeinsamen Arbeit und soll es auch bleiben", so die beiden Parteien.

Darüber hinaus gab es ein Bekenntnis zur Gleichstellung von Frauen und Männern und zum Naturschutz. Der Hauptschwerpunkt der Tiroler Landesregierung sei die Bewältigung der Corona-Krise in Tirol.

„Das ist eindeutig zu wenig und mehr als enttäuschend von beiden Regierungsparteien", ließ Walder auch an den Grünen kein gutes Haar und kritisierte, dass übermittelte Forderungen an Tirols LH Günther Platter (ÖVP) in der Erklärung nicht enthalten sind. (TT.com)