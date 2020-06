Unfall in Kundl durch Sekundenschlaf: 29-jähriger verletzt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es in der Nacht auf Donnerstag in Kundl. Ein 29-jähriger Österreicher fuhr mit seinem Auto gegen 1.20 Uhr auf der B171 in Richtung Radfeld. Aufgrund von Sekundenschlaf des Fahrers dürfte das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn abgekommen sein.