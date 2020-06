Grenzöffnung: Norditaliens Regionen begrüßen Beschluss Österreichs

Rom, Wien – Die norditalienischen Regionen begrüßen die von der Regierung in Wien beschlossene Grenzöffnung in Richtung Italien. Als „Sauerstoff für unseren Fremdenverkehr" bezeichnete der Tourismusbeauftragte der Region Venetien, Federico Caner, die Aufhebung der Reisebeschränkungen österreichischer Touristen in Richtung Italien ab nächster Woche.